Ruim zes miljoen slachtoffers aardbeving kregen hulp van Rode Kruis

Het Rode Kruis zette meer dan 216.000 internationale vrijwilligers en medewerkers in om noodhulp te geven. Zo zijn er, vooral in het begin, 416 miljoen maaltijden uitgedeeld. Nu krijgen mensen meer en meer financiële hulp zodat ze zelf kunnen kopen wat ze nodig hebben. Dat maakt hen minder afhankelijk, maar nog altijd hebben zo’n 600.000 mensen deze ondersteuning nodig.

In Syrië is de situatie nog schrijnender, schetst het Rode Kruis. De leefomstandigheden waren daar vóór de aardbeving al slecht door de jarenlange conflicten en economische crisis en de aardbeving heeft dat alleen maar erger gemaakt. Het Rode Kruis is daar vooral actief met medische noodhulp, op de ambulance en in klinieken. Zo rukten ze inmiddels 5000 keer uit voor medische noodgevallen. Ook watersystemen worden hersteld. Vooral in de regio Aleppo raakten die verder beschadigd.