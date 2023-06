Ruim twee jaar cel voor Nederlander die Duitse deelstaat oplichtte na juwelenroof: ‘Was gemakkelijk’

Een Nederlandse vijftiger is in het Oost-Duitse Dresden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zeven maanden. Dit wegens oplichting in de marge van de spectaculaire juwelenroof uit een museum in de stad, eind 2019.

Marcus van N. (54) wist de deelstaat Saksen, eigenaar van museum Grünes Gewölbe (groene Gewelf), in december 2020 zo ver te krijgen hem 40.000 euro te overhandigen in ruil voor teruggave van een van de gestolen sieraden. De Nederlander, die zich voordeed als diamantair, beweerde dat Tsjetsjenen hem de borstster van de Poolse Orde van de Witte Adelaar te koop hadden aangeboden voor 40.000 euro. Van N. verklaarde de met edelstenen bezette onderscheiding na de koop te willen teruggeven aan de rijkskunstcollectie, eigendom van de deelstaat.

Nadat hem in de lobby van een Antwerps hotel de 40.000 euro was overhandigd voor de terugkoop van de borstmedaille, ging hij ervandoor. In werkelijkheid had hij het waardevolle sieraad nooit in zijn bezit gehad, maakte het Openbaar Ministerie in Dresden in november 2022 bekend. Zijn identiteit kon volgens de Dresdner Neueste Nachrichten vrij snel worden achterhaald omdat hij een aanzienlijk strafblad heeft voor soortgelijke misdaden. De vijftiger zat sinds begin maart 2022 vast in Nederland voor andere strafbare feiten, aldus de krant. Hij werd in november overgeleverd aan Duitsland.

Gemakkelijk

Marcus van N. bekende de oplichting. Het was volgens hem ‘gemakkelijk’ om aan informatie over de juwelenroof in Dresden te komen. ,,De media berichtten er uitgebreid over’’, verklaarde hij tijdens het proces. Volgens de Nederlander verkreeg hij alle benodigde details over de gestolen sieraden via radio, televisie en het internet.

De vijftiger had eind 2021 de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand benaderd met zijn naar later zou blijken verzonnen verhaal. De detective benaderde op zijn beurt de Duitse politie, die het verhaal van de informant geloofwaardig vond en op haar beurt een door de deelstaat Saksen aangewezen advocaat inschakelde, alsook een particulier initiatief. Daarna volgde in Antwerpen de ontmoeting van Van N. en de kunstdetective met vertegenwoordigers van de rijkskunstcollectie van Dresden (SKD).

Dubbele veroordeling

De rechtszaak kwam vrijdag even op losse schroeven te staan toen bekend werd dat de Nederlander in Antwerpen al was veroordeeld tot drie jaar cel voor dezelfde oplichting. Het zogenoemde Ne bis in idem-beginsel (latijn voor ‘niet twee keer voor hetzelfde’) verbiedt dat iemand twee keer terechtstaat en word bestraft voor hetzelfde feit. Daardoor rees de vraag of de rechtbank in Dresden de zaak wel zou mogen voortzetten.

Volgens de regionale nieuwssite Tag24 was er juridisch uiteindelijk geen belemmering omdat het Antwerpse vonnis nog niet ten uitvoer is gelegd (uitreiking ervan door een deurwaarder aan de veroordeelde).

De veroordeling in België, in april 2023, werd bekend tijdens het voorlezen van het register van buitenlandse veroordelingen in de rechtszaal in Dresden. Marcus van N. verklaarde het bewuste vonnis niet te kennen. Hij zat op de dag van de uitspraak in Antwerpen al in voorarrest in Dresden. Daarop onderbrak de Duitse rechtbank het proces bijna een uur om uit te vissen of ze de rechtszaak mocht voortzetten.

Volledig scherm Een van de schatkamers van museum Grünes Gewölbe in Dresden. © AFP

Daders

Bij de inbraak in museum Grünes Gewölbe, in november 2019, maakten de inbrekers voor ruim 113 miljoen euro aan sieraden uit de 18de eeuw buit, bezet met 4300 diamanten, briljanten, robijnen en saffieren. Ze maakten deel uit van de kroonjuwelen van ‘de zonnekoning van Saksen’.

Het onderzoek leidde tot de arrestatie van zeven verdachten. Zes van hen verschenen voor de rechter in Dresden. Het waren Duitsers tussen de 23 en 28 jaar oud. Ze behoren volgens Duitse media tot een beruchte Berlijnse ‘clan’. Drie van hen gaven toe betrokken te zijn geweest bij de juwelenroof. Een ‘aanzienlijk deel’ van de buit werd medio december teruggegeven, na ‘verkennende gesprekken’ tussen het Openbaar Ministerie en de advocaten van de verdachten over strafvermindering in ruil voor ‘geloofwaardige bekentenissen’.

Vijf van de zes verdachten werden in mei veroordeeld. Ze kregen gevangenisstraffen tot zes jaar en drie maanden. De zesde verdachte werd vrijgesproken omdat hij een alibi had voor de nacht van de juwelenroof.

Volledig scherm De verdachten in de rechtszaal in Dresden. © AFP

