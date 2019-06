Ruim twaalf jaar cel voor politieman VS die ongewapende vrouw doodschoot

Mogelijke aanslag op Times Square verijdeld

20:21 De politie in New York heeft met de arrestatie van een man waarschijnlijk een bomaanslag op Times Square in New York verijdeld. De verdachte, een 22-jarige man woonachtig in New York, zou hebben verkondigd dat hij op het beroemde plein politiemensen en regeringsfunctionarissen wilde doden.