Ruim tien miljoen ondervoede kinderen door droogte, corona en oorlog in Oekraïne

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne bevestigt evacuatie gewonden en gevangenen­ruil Azovstal, Zelenski: 'Dit is geen gemakkelij­ke dag’

Meerdere bussen hebben in totaal 264, voornamelijk gewonde, Oekraïense soldaten geëvacueerd uit de zwaar belegerde Azovstal-staalfabriek in Marioepol. Het is de bedoeling dat zij later worden betrokken in een gevangenenruil met de Russen. De evacuatie betekent een aanzienlijke nederlaag voor Oekraïne. President Zelenski sprak van een ‘moeilijke dag’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

5:19