Ruim honderd toeristen vrijgelaten na gijzeling op boot in Amazonegebied Peru

UpdateEen inheemse gemeenschap in Peru heeft ruim honderd binnen- en buitenlandse toeristen vrijgelaten die sinds donderdag werden gegijzeld op een rivierboot in het noordoosten van het land. Ze wilde daarmee de aandacht van de regering vragen voor ‘verwaarloosde’ olielekkages in het Amazonegebied.

,,We hebben het over ongeveer 80 binnenlandse toeristen en 27 buitenlandse”, zei de Peruaanse minister van Handel en Toerisme, Roberto Sánchez, in een verklaring vanuit het regeringspaleis in de hoofdstad Lima. Volgens de minister, die tevens regeringswoordvoerder is, werd de gijzeling beëindigd na een dialoog tussen de politie en inheemse leiders ter plaatse.

De buitenlandse toeristen kwmen volgens Peruaanse media uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Zwitserland en Duitsland. Volgens het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevonden zich ook ‘een aantal Belgen’ onder hen.

De toeristen staken donderdag omstreeks 12.00 uur lokale tijd met de passagiersboot de Marañón-rivier bij Cuninico over, maar het vaartuig werd halverwege onderschept door leden van de inheemse gemeenschap. De gijzelnemers zijn boos op de Peruaanse regering. Die heeft volgens hen geen aandacht voor de olielekkages uit een veertig jaar oude pijpleiding in de rivier en de rampzalige gevolgen ervan. ,,Ze vertelden ons dat ze al 46 keer de aandacht van de staat hadden gevraagd voor het oplossen van de olieramp, waardoor al twee kinderen en een vrouw stierven”, zei Ángela Ramírez, een van de Peruaanse gijzelaars, in een telefoongesprek met de Peruaanse omroep RPP.

Oplossing

Volgens haar werden ‘ongeveer 150 mensen’ vastgehouden onder wie ook een baby van een maand oud, kinderen, ouderen, mensen met een handicap en zwangere vrouwen. Ramírez zei dat de gijzelnemers vertelden dat ze tussen de zes en acht dagen zouden worden vastgehouden totdat er een oplossing is bereikt en een staatsautoriteit naar de regio komt om de olieramp op te lossen.

Eerder vandaag leek het er al op dat de gijzeling niet zo lang meer zou duren. ‘Na een dialoog met het (hoofd) van de Cuninico-gemeenschappen, is ons verzoek om vrijlating van de toeristen ingewilligd', meldde het kantoor van de Peruaanse Ombudsman vrijdagmorgen lokale tijd op Twitter. De vrijlating zou volgens hem ‘binnenkort’ plaatsvinden.

Noodtoestand

Het hoofd van de inheemse groep, Watson Trujillo, bevestigde de overeenkomst aan het eind van de ochtend tegenover de RPP. ,,De gijzelaars zullen de komende uren worden vrijgelaten’’, zei hij. Geen van de toeristen liep volgens hem lichamelijk letsel op. Hij zei na de vrijlating dat de Cuninico-gemeenschap doorgaat met protesten en de doorgang van rivierboten zal blijven blokkeren totdat de regering concrete hulp biedt. ,,We hebben ons genoodzaakt gezien deze maatregel te nemen om de aandacht te trekken van een staat die ons acht jaar lang heeft genegeerd”, vertelde hij telefonisch aan Associated Press.

Trujillo vroeg de regering van president Pedro Castillo om de noodtoestand in het gebied uit te roepen om de gevolgen van olievervuiling het hoofd te bieden. Olielekkages in 2014 en opnieuw in september 2022 richtten volgens hem ‘veel schade aan’ bij aan mensen die afhankelijk zijn van vis uit de rivier als belangrijk onderdeel van hun dieet. ,,Ze hebben met olie verontreinigd water moeten drinken en vervuilde vis moeten eten zonder dat de overheid zich daar zorgen over maakte”, zei hij. De olievervuiling trof naar zijn zeggen niet alleen de ongeveer duizend inwoners van zijn gemeente maar ook bijna 80 andere gemeenschappen, waarvan vele geen stromend water, elektriciteit of telefoon hebben.

Niet voor het eerst

Gemeenschappen in het gebied hebben al eerder schepen op de rivier geblokkeerd uit protest tegen de olielekkages. De jongste lekkage, waarbij een hoeveelheid olie van naar schatting 2500 vaten in de rivier terechtkwam, vond naar verluidt plaats op 16 september. De ongeveer 800 kilometer lange pijpleiding, die ruwe olie van het Amazonegebied naar de noordwestelijke stad Piura transporteert, is eigendom van staatsoliemaatschappij Petroperu. Die verklaarde destijds dat de lekkage het gevolg was van ‘opzettelijke’ beschadiging. De lokale autoriteiten hebben er nog geen formele verklaring over afgelegd.

Volledig scherm Buitenlandse en Peruaanse toeristen op de boot in de noordoostelijke regio Loreto waar ze sinds donderdag worden gegijzeld door leden van de Cuninico-gemeenschap. © AFP

