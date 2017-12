Ruim half miljoen euro voor mammoetskelet

Het in Siberië opgegraven skelet is 3,40 meter hoog en en 5,30 meter lang. Het enorme dier overleed meer dan tienduizend jaar geleden. Zijn geraamte met slagtanden is het grootste in particulier bezit.



De nieuwe, schatrijke eigenaar was bereid ver te gaan met bieden omdat zijn bedrijf in Straatsburg een mammoet in zijn logo heeft. Hij had het geluk dat een concurrent, die telefonisch meedeed, over minder diepe zakken beschikte en betrekkelijk snel afhaakte.