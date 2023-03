Ruim 80 arrestaties in Parijs bij massale protesten tegen Franse pensioenhervormingen

UPDATEIn verschillende steden en dorpen in Frankrijk zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan uit onvrede over de pensioenhervormingen die de regering wil doorvoeren. Alleen al in Parijs waren er volgens de politie 4000 mensen op de been. De politie arresteerde daar zeker 81 demonstranten, meldt persbureau AFP .

In de Franse hoofdstad trokken duizenden demonstranten door de straten rond de Place d’Italie. Aangezien de protesten op de Place de la Concorde de voorbije dagen ontaardden in ongeregeldheden, werden bijeenkomsten daar zaterdag verboden, net zoals op de Champs-Élysées.

De betogers gooiden met voorwerpen naar agenten en staken vuilcontainers in brand. De betogers riepen onder meer dat president Emmanuel Macron moet aftreden. De politie heeft op haar beurt charges uitgevoerd en traangas en het waterkanon ingezet om de menigtes uiteen te drijven.



De politie is verder onder andere in actie gekomen in Dijon, Nantes, Brest en Bordeaux, waar met traangas is geschoten. Meerdere mensen zijn opgepakt. Demonstraties zijn er verder in Caen, Saint-Étienne, Grenoble, Toulouse, Marseille, Valence en Le Havre.

Ernstige risico's

Volledig scherm Een van de demonstranten met een bord waarop staat: Leven ja! Overleven nee! © AFP De politie had zaterdag in de hoofdstad nieuwe protesten nabij het Franse parlement verboden. Het verbod is ingesteld vanwege ‘ernstige risico's op verstoring van de openbare orde’ en gold voor onder meer Place de la Concorde. Daar kwam het de afgelopen dagen tot confrontaties tussen betogers en de politie. In de buurt zijn de metrostations gesloten. Op sociale media werd alsnog opgeroepen naar het plein te komen.



Het plein ligt in de buurt van de Franse Tweede Kamer, waar premier Élisabeth Borne donderdagmiddag aankondigde een grondwetsartikel te gebruiken om de pensioenhervormingen door te drukken. Het parlement wordt daarmee buitenspel gezet. De hervorming maakt een verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar mogelijk.

Traangas

Vrijdagavond is het in Parijs en Lyon opnieuw tot confrontaties gekomen. Tientallen mensen werden gearresteerd nadat demonstranten stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. Volgens de Franse televisiezender BFMTV heeft de politie in Parijs 61 mensen gearresteerd. De politie zette waterkanonnen en traangas in tegen de demonstranten. Omroep Franceinfo meldde dat vijf agenten gewond zijn geraakt. Zo’n 4000 mensen zouden aan het protest in Parijs hebben deelgenomen.

In Lyon arresteerde de Franse politie bij rellen na een demonstratie zeker 36 betogers. Verschillende lokale nieuwsmedia meldden dat er brand uitbrak voor een overheidsgebouw in het vierde arrondissement in de stad, terwijl demonstranten probeerden het gebouw binnen te dringen. Fabienne Buccio, de regionale politiekorpschef, sprak in een tweet van een ‘wilde samenscholing’. Er waren ook protesten in andere Franse steden zoals Bordeaux en Straatsburg.

Moties van wantrouwen

Ondertussen klinkt er ook in het Franse parlement verzet. De extreemrechtse partij Rassemblement National (RN) heeft als tweede een motie van wantrouwen tegen de regering ingediend. Eerder deed de kleinste fractie in de Franse Tweede Kamer, de groep LIOT (Vrijzinnigen, Onafhankelijken, van Overzee en Territoria), hetzelfde.

Een motie van wantrouwen en de val van de regering zijn de enige manier voor het parlement om te voorkomen dat de pensioenhervorming wordt uitgevoerd.

In totaal hebben volgens Franse media 257 leden van de Nationale Vergadering al aangekondigd te zullen stemmen voor de motie van LIOT. De motie heeft een absolute meerderheid van 287 stemmen nodig om te worden aangenomen. Er zijn dus nog dertig stemmen nodig van de centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains (LR).

De Nationale Vergadering telt in totaal 577 leden en tien partijen. De regering regeert met een minderheidscoalitie die in totaal 250 zetels telt. De centrumrechtse oppositiepartij Les Républicains (LR) heeft met 61 van de zetels een sleutelrol. De partijleiding van de LR wil de regering niet ten val brengen, maar een aantal LR-parlementsleden heeft ernstige twijfels bij de voorgestelde pensioenhervormingen. Ze zullen volgens Franse media in ieder geval niet zelf een motie van wantrouwen indienen en geen motie steunen van partijen die ze als te rechts of te links zien. Steun voor de motie van de extreemrechtse RN lijkt dus uitgesloten.

