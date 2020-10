Ruim 70 vermiste kinderen gered bij enorme operatie in VS, pastoor opgepakt

Hoe kon een zedendelin­quent in Roosendaal zo lang de dans ontsprin­gen?

26 juni ROOSENDAAL - In juni 2017 wordt een vijfjarig meisje het slachtoffer van kindermisbruik in een speeltuintje aan het Luitenpark in Roosendaal. De ouders krijgen de vraag hun mond te houden om onrust in de wijk te voorkomen.