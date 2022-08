Rotterdamse Merel kreeg Clinton uit dodencel, nu is hij tóch weer opgepakt: ‘Compleet drama’

Pontier (30) is een optimistisch mens, maar haar vrolijkheid is nu even ver te zoeken. Ze bivakkeert sinds Youngs aanhouding in een hotel nabij de Texaanse gevangenis en bezoekt haar cliënt elke dag. ,,Hij zit er helemaal doorheen. Hij is vooral moe, wil dat dit eindelijk stopt. Maar het gaat maar door. Het Openbaar Ministerie en een jury hebben dit achter onze rug bekokstoofd. We weten niet eens welk ‘bewijs’ ze hebben. Waarschijnlijk helemaal niets. Het is een compleet drama.”