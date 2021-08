Roodharige man in houthakkershemd loopt met jong meisje in pyjama bos in: Duitse politie doet onderzoek

Op die vraag wil de Duitse politie graag antwoord: mogelijk is er iets niet in de haak. Dat laat de politie van de Duitse stad Kleef, net over de grens bij Nijmegen weten. Meerdere getuigen maakten melding van een, aldus de politie, ‘merkwaardig tafereel’ in het Reichswald tussen Kranenburg en Groesbeek.

Serieuze vragen

Wat opviel: het meisje droeg alleen een pyjama en liep op blote voeten. Volgens de getuigen had het meisje een Aziatisch uiterlijk, lang donker haar en was ze niet ouder dan een jaar of vijf.



Twee getuigen informeerden nog diezelfde avond de politie, die direct met een zoekactie zijn gestart. De man en het meisje bleken echter spoorloos. Volgens de politie is er vooralsnog geen concreet vermoeden van een misdrijf, ook zijn er geen vermissingen in de regio die passen binnen het profiel.



Tegelijkertijd heeft de politie wel ‘serieuze vragen’ bij het tafereel van afgelopen weekend en sluit ze niet uit dat er iets niet in de haak is. De politie in Kleef roept daarom getuigen op zich te melden, ook als de twee aan de Nederlandse kant van het Reichswald zijn gesignaleerd.