Rondzwervende walrus Freya gedood door Noorse autoriteiten

met videoDe rondzwervende en kattenkwaad uithalende walrus Freya is overleden. In Noorwegen is het dier vandaag om het leven gebracht omdat het permanent belaagd werd door nieuwsgierige mensen. De autoriteiten hadden al gewaarschuwd Freya in te laten slapen omdat mensen zichzelf door hun opdringerige gedrag in gevaar brachten.

Vorig jaar rustte Freya nog uit op de Nederlandse onderzeeër Zr.Ms. Dolfijn. De onderzeedienst van de marine heette het dier welkom en een bemanningslid kon Freya van dichtbij fotograferen. Ook de havens van Den Helder en Harlingen en Schiermonnikoog en Terschelling waren enige tijd vaste prik in oktober. Daarvoor zwom Freya een tijdje rond voor de kusten van Denemarken en Duitsland.

Freya in Noorwegen. Het kolossale dier klom op boten en haalde heel wat kattenkwaad uit in havens.

Publiekslieveling in Noorwegen

In de zoektocht naar voedsel in het noordpoolgebied was de walrus waarschijnlijk de weg kwijtgeraakt. Na het uitstapje naar ons land zwom het dier door naar Noorwegen. Daar groeide ze uit tot een publiekslieveling.

Het publiek liet de walrus niet met rust, ondanks waarschuwingen van de Noorse autoriteiten. Op foto's was te zien hoe toeschouwers op nog geen meter afstand van de walrus stonden. Soms zelfs met kinderen. Ook zou zijn waargenomen dat mensen voorwerpen naar de walrus gooiden. Het zorgde dus niet alleen voor gevaarlijke situaties voor de omstanders.

De door het Noorse ministerie van Visserij vrijgegeven foto van walrus Freya en het vele publiek dat het dier niet met rust liet.

Ook de walrus raakte van slag, meenden de Noorse autoriteiten. ,,Het welzijn van het dier is duidelijk verminderd. De walrus heeft niet genoeg rust en de experts met wie we nu praten denken dat er sprake is van stress”, zei een woordvoerder van het Directoraat Visserij, Nadia Jdaini, tegenover AFP afgelopen donderdag. Hoewel walrussen normaal gesproken geen mensen aanvallen, kan een dier zich volgens de autoriteiten in stressvolle situaties bedreigd voelen door onwelkome mensen en hen aanvallen.

Freya was niet bij iedereen een publiekslieveling. In Oslo creëerde de walrus heel wat chaos. Met haar 680 kilo klom ze op bootjes, die dat meestal niet overleefden. Op vele foto's is te zien hoe het dier op bootjes lag te slapen.

Verhuizing te duur

In juli was verhuizing van het dier nog een optie. Nu blijkt dat verhuizen van het dier te moeilijk was, vertelt visserijdirecteur Franke Bakke-Jensen tegen het Noorse dagblad VG. Volgens de visserijdirecteur zou het te ingewikkeld zijn om een walrus te verdoven. Daarnaast zou de verhuizing ook te duur worden.

Dat wereldwijd reacties zullen komen op het besluit, sluit Bakke-Jensen niet uit. ,,Zo'n besluit neem je niet luchthartig. Maar uiteindelijk denken we dat dit de beste optie was.’’

De walrus Freya op een van de boten.

De walrus Freya op een van de boten.

De walrus Freya op een van de boten.

