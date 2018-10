Romp van gecrasht toestel Lion Air nog steeds niet gevonden

Het toestel belandde zondag op ongeveer vijftien kilometer van de kust in zee. Het water is daar ongeveer 30 tot 35 meter diep. Vlucht JT610 was op het moment van het ongeluk onderweg naar Pangkal Pinang, op het eiland Bangka. De Boeing met 189 mensen aan boord is met een snelheid van bijna 600 km/uur uit de lucht gevallen en in zee gestort. Dat blijkt uit de laatste data die door het toestel werden verstuurd.