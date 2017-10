Roept Catalonië vandaag de onafhankelijkheid uit?

Daarin zal de regiopresident bekendmaken of de Eenzijdige Verklaring voor Onafhankelijkheid (DUI) van kracht wordt of dat hij het besluit van afscheiding nog even in de ijskast zet.



Gebeurt het eerste, dan zal het antwoord vanuit de regering in Madrid onmiddellijk en onverbiddelijk zijn. Premier Rajoy zal dan niet alleen Grondwetartikel 155 gebruiken om het zelfbestuur van Catalonië op te schorten, maar hij zal Puigdemont en de zijnen ook strafrechtelijk laten vervolgen.



,,Puigdemont hoeft niet met ons te praten. Onderhandelen of bemiddelen is er niet meer bij. Degene met wie hij zal moeten praten, is zijn advocaat'', zei de woordvoerder van Rajoys partij PP gisteren na een ochtendberaad.



Die woordvoerder, Pablo Casado, begaf zich wel even op zeer glad ijs. ,,Als de geschiedenis zich herhaalt, zullen ze eindigen als Companys'', zei hij. Lluís Companys was de premier van Catalonië die in 1936 de Catalaanse republiek uitriep en direct daarop door de Spaanse staat werd gearresteerd. Vier jaar later, na een vlucht naar Frankrijk en ballingschap in dat land, werd Companys door het regime van dictator Franco gefusilleerd.