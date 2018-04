Roemenië opent berenjacht: dierenvrienden furieus

Dierenorganisaties reageren onthutst. Volgens de Roemeense afdeling van het Wereld Natuur Fonds is jagen op beren in strijd met regels van de Europese Unie aangaande zwaar bedreigde diersoorten. Volgens een andere natuurorganisatie, Agent Green, is het overheidsidee een vrijbrief voor een 'open jachtseizoen'. De ware oorzaak van de problemen zou niet het grote aantal beren zijn, maar hun steeds kleiner wordende leefomgeving.



Het voorstel van de Roemeense overheid komt niet uit de lucht vallen. Regelmatig zijn er incidenten met beren te noteren in het Oost-Europese land. Zo werd in maart toestemming verleend om een beer af te schieten in het dorpje Suseni. Die sloeg ramen en deuren in het dorp in om aan eten te komen. Hij legde de hand op suiker, snoep en reuzel. Volgens een lokale jager had hij zelfs sterke drank genuttigd tijdens zijn strooptocht.