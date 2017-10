Roekeloze trouwstoet in Antwerpen aangehouden door politie

In Antwerpen heeft de politie zaterdag een toeterende colonne auto’s klemgereden. Het ging om een trouwstoet die het niet zo nauw nam met de verkeersregels. Ze reden hard, bezetten kruispunten om met piepende banden rondjes te draaien en reden zelfs over voetpaden. Ook dansten mensen uit de stoet op de openbare weg. Voetgangers en andere weggebruikers durfden door al die acties niet over te steken.