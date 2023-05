Roedel wolven dood teruggevonden in Italië, mogelijk werk van 'middeleeuwse' boeren

Biden zegt bezoek aan Australië af wegens onderhande­lin­gen over schulden­pla­fond

Amerikaans president Joe Biden heeft zijn geplande bezoeken aan Australië en Papoea-Nieuw-Guinea afgezegd. Het staatshoofd keert na afloop van de G7-top eind deze week in Japan rechtstreeks terug naar Washington, zo maakte het Witte Huis bekend, voor spoedoverleg over het schuldenplafond in de VS.