Roadtrip door VS eindigt in nachtmerrie: Gabby (22) verdwenen, verloofde (23) beschuldigd

Florida is in de ban van de vermissing van een Amerikaanse vrouw die tijdens een roadtrip met haar verloofde op mysterieuze wijze vermist is geraakt. De vriend van de 22-jarige Gabrielle Petito hult zich in stilzwijgen, terwijl de politie en de familie van het slachtoffer hem oproepen met meer informatie te komen. De verdwijning is groot nieuws in Florida, temeer omdat het verliefde stel op sociale media verslag deed van hun wilde avonturen.

De 22-jarige Gabrielle ‘Gabby’ Petito en haar 23-jarige vriend Brian Laundrie gingen in juli samen op vakantie, om hun verloving te vieren. Het stel vertrok in een witte Ford Transit en reed kriskras door de Amerikaanse staat Wyoming. Ze maakten talloze video’s van de ongerepte natuur en filmden ook zichzelf terwijl ze lachten, zoenden en renden over stranden en door bossen. Eén van de filmpjes is op YouTube meer dan 750.000 keer bekeken.

Het was de bedoeling dat het stel vier maanden zou rondtrekken om nationale parken te bezoeken en in de wilde natuur te kamperen. Maar in de weken voorafgaand aan de verdwijning was er volgens The New York Times een flinke ruzie tussen de twee, waarbij er heen en weer geweld zou zijn gebruikt. Toegesnelde agenten troffen Gabby huilend en klagend aan over haar geestelijke gezondheid. Uiteindelijk deed niemand aangifte en hoefde niemand mee naar het bureau. De twee vertelden de politie dat ze verliefd waren en op het punt stond om te trouwen. Ze wilden ‘absoluut niet dat iemand beschuldigd zou worden van een misdrijf’.

Tekst gaat verder onder de video.

‘We smeken Brian’

Twee weken later, op 1 september, keerde Laundrie echter helemaal alleen terug naar hun huis in Florida. Van zijn verloofde ontbrak elk spoor. Haar ouders gaven haar tien dagen later als vermist op. De politie zegt nu dat Laundrie, die nog altijd thuis zit, streng in de gaten wordt gehouden. Hij weigert met het onderzoeksteam te praten over de vermissing. ,,We smeken iedereen, ook Brian, om informatie over haar verblijfplaats in de afgelopen weken met ons te delen”, zegt politiechef Todd Garrison volgens de BBC. ,,Het gebrek aan informatie van Brian belemmert dit onderzoek. De antwoorden zullen uiteindelijk naar buiten komen.”

Ondertussen zijn familieleden van de Amerikaanse vrouw de wanhoop nabij. Ze eisen van Laundrie dat hij antwoord geeft op de vraag ‘waarom hij Gabby alleen achterliet en haar busje naar Florida reed’. ,,Dit zijn kritische vragen die onmiddellijke antwoorden vereisen”, zeggen ze in een publieke verklaring.

Reactie advocaat

De advocaat van Laundrie, Steve Bertolino, zegt dat Laundrie juist op zijn verzoek geen commentaar geeft op de zaak. ,,In mijn ervaring zijn intieme partners vaak de eerste persoon waar de politie in dit soort gevallen haar aandacht op vestigt. De waarschuwing dat ‘alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden’ is waar, ongeacht of mijn cliënt iets te maken heeft met de verdwijning van mevrouw Petito.”

Het busje, dat was uitgerust met een bed en een kleine woonkamer, is voor sporenonderzoek in beslag genomen. Laundrie is officieel nog geen verdachte, maar is wel aangemerkt als ‘persoon van belang’. Dat is een term die door Amerikaanse wetshandhavingsinstanties wordt gebruikt om een ​​persoon te identificeren die mogelijk betrokken is geweest bij een misdrijf, maar niet is gearresteerd.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.