Riyad duldt geen kritiek

De boodschap van Saoedi-Arabië is glashelder. 'Elke actie tegen het koninkrijk wordt beantwoord met een nog grotere actie!', melden de staatsmedia. Laat ons met rust. Zo niet, dan slaan we hard terug. Alle beschuldigingen over een van hogerhand bevolen moord op de journalist Jamal Khashoggi zijn 'provocaties, bedoeld om Saoedi-Arabië te ondermijnen.'



Saoedi-Arabië spreekt de taal van de macht die geen tegenspraak duldt. Koning Salman en kroonprins Mohammed, de feitelijke machthebber, besturen het land als hun eigendom. Het is een koninklijke dictatuur, zonder politieke en economische vrijheid. Sinds zijn aantreden, vorig jaar, wekt kroonprins Mohammed de indruk dat hij hervormingen nastreeft, maar in de praktijk is het een strikt geleide economische transitie. Zij moet Saoedi-Arabië minder afhankelijk maken van de opbrengst van zijn olievoorraad, met 260 miljard vaten de grootste ter wereld. Die raakt een keer op.



Op politiek en religieus terrein verandert er niets. Rivaliserende prinsen, eigenwijze zakenlieden, dissidenten of jonge bloggers, zij verdwijnen achter de tralies. Vrouwen mogen voortaan zelf een auto besturen maar zij leven in de schaduw, volgens de ultraconservatieve islamitische staatsgodsdienst, het wahabisme, dat met miljardensteun over de wereld wordt verspreid.



Koning en kroonprins leven op een berg. Zij zijn de hoeders van de belangrijkste heiligdommen van de islam, spelen een leidende rol in de Arabische wereld. Het Westen kan niet zonder hun olie (7 miljoen vaten per dag) en de miljardeninvesteringen. In het opgerichte staatsfonds Aramco wordt naar eigen zeggen 2000 miljard dollar gepompt. Koning en prinsen kopen alles wat los en vast zit. Van wapens tot vastgoed, bedrijven, kunst en sportclubs. Kroonprins Mohammed zou op het punt staan om de Manchester United voor ruim 4 miljard euro over te nemen.