Ritje naar verjaardagsetentje eindigt in nachtmerrie: Vlaamse ligt 2 uur hulpeloos in sloot

Een Belgische vrouw die morgen haar 43ste verjaardag viert heeft gisteravond een hachelijk avontuur beleefd. Nadat ze op de E403 in België, tussen Zeebrugge en Doornik, was aangetikt door een andere auto belandde ze met haar Mini Cooper in een sloot naast de snelweg. Het duurde twee uur voor ze werd gevonden.

Omdat ze morgen jarig is wilde haar vriend haar op een etentje trakteren. ,,We hadden nog met elkaar gebeld vlak voor ze vertrok”, vertelt de man. ,,Toen ze niet op kwam dagen in het restaurant belde ik haar. Het was schrikken toen ze me vertelde dat ze met haar wagen ondersteboven in een sloot langs de snelweg lag. Ze zat ook vast: de deuren gingen niet meer open.”

De man sprong in zijn auto en ging zoeken. Ondertussen was ook de politie gewaarschuwd. ,,Ik heb vier keer het traject afgereden langs de snelweg”, vertelt hij. ,,Hier en daar ben ik gestopt, ook vlakbij de plek waar de auto uiteindelijk bleek te liggen. Maar het was zo donker. Veel verlichtingspalen daar werken gewoon niet.”

Kilometerpaal 45.9

Hoewel haar knipperlichten bleven knipperen, werd de vrouw maar niet gevonden. Daarop probeerde haar vriend haar aan te sporen om telefonisch vanuit de auto een herkenningspunt door te geven. ,,Ze kon nog net een bordje van een kilometerpaal zien”, zegt een brandweerofficier. ,,Dat gaf ze telefonisch door aan de politie. Maar zelfs toen was het nog even zoeken. We moesten de achterklep forceren om het slachtoffer te kunnen evacueren.” De vrouw kon uiteindelijk zelf, weliswaar ondersteund door hulpverleners, naar de ambulance lopen, die haar naar het ziekenhuis bracht.

Aanrijder spoorloos

De partner van de vrouw reageerde opgelucht. ,,Ze heeft twee uur moeten wachten op hulp, dat is lang. Ik hoop dat ze oké is. Dat etentje zullen we even moeten uitstellen, maar dat is niet erg. Het is alleen jammer dat zoiets moet gebeuren. De auto die haar heeft aangetikt op de snelweg is natuurlijk spoorloos. De kans dat de aanrijder gevonden wordt, lijkt me klein. Maar al met al mogen we niet mopperen. Dit had veel slechter kunnen aflopen.”

De Mini Cooper belandde ondersteboven in een diepe sloot en was onzichtbaar voor het verkeer op de E403 in Ardooie.

