Ring van de vlooienmarkt levert Britse 33 jaar later 840.000 euro op

Al die tijd bewaarde Debra de ring in een kist. Maar 33 jaar na de aankoop besloot de nu 55-jarige vrouw de ring te laten taxeren. Haar moeder was opgelicht door een kennis en had veel geld verloren. Debra ging met de ring naar een juwelier om te kijken of ze er nog iets voor kon krijgen. Ze hoopte op zo’n 750 pond.



De juwelier bestudeerde de ring nauwgezet en werd bijna onwel, vertelt Debra. Hij zei: ,,Weet je wat dit is? Dit is een echte diamant.’’ Debra was in shock en staarde de hele nacht naar het bijzondere juweel. Wat moest ze nu?