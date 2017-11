'Rijkswacht betrokken bij overval Bende van Nijvel'

Stef Vermassen, de advocaat van een van de slachtoffers in Aalst, had het woensdag al over 'een gouden tip die van doorslaggevende aard kan zijn'. Hij wilde niet bevestigen dat hij doelde op de verklaring van de rijkswachter. Wel zei hij dat het zou kunnen verklaren waarom de politie nooit tussenbeide is gekomen. ,,Of we alle details te weten zullen komen, weet ik niet, maar ik ben zeer gelukkig dat het onderzoeksteam uitgebreid is. Negen mensen, dat is niet misselijk.''