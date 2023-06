Rijke dorpsgenoot maakt al meer dan honderd jaar arme gezinnen gelukkig met 33.000 euro

Vrienden komen om het leven bij ongeval op Vlaamse snelweg: ‘We zitten nog met veel vragen’

De twee slachtoffers die woensdagavond om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeval op de E40 bij het Vlaamse Jabbeke, waren goede vrienden. Pieter Gevaert (36) uit Oostende en zijn 25-jarige vriend uit Aartrijke waren samen op stap, maar op de snelweg liep het gruwelijk fout. ,,Natuurlijk hadden we het al eens over trouwen”, zegt Kyara (25), de vriendin van Pieter. ,,Dat hoort erbij als je gelukkig bent." In alles wat ze vertelt, weerklinkt haar liefde voor hem.