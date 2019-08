‘Reuze-razzia’ in Berlijnse bouwsector: onderzoek naar mensenhandel en fraude

De door Duitse media tot ‘reuze-razzia’ gedoopte doorzoekingen vinden plaats in Berlijn en de deelstaten Brandenburg en Saksen-Anhalt. Ze vloeien voort uit verdenkingen van georganiseerde handel in buitenlanders om in de Duitse bouw te werken. Ook bestaat het vermoeden dat bendes in georganiseerd verband buitenlandse arbeidskrachten het land binnensluizen. Het OM in Berlijn zegt nog geen verdere details te kunnen geven omdat de doorzoekingen nog aan de gang zijn.