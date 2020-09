‘Reusachtige rat’ veroorzaakt enorme verstopping en overstroming riool Mexico-City

10 x plaatsnaam Hope Dit is Hope, USA: ‘Mensen worden neergescho­ten om hun standpunt’

14:47 Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 1: Hope, Maine. ,,Dit land staat op het punt over te koken.’’