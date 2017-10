Republikeins congreslid onder vuur na sms van minnares over abortus

Premier May krijgt 'ontslagbrief'

15:28 De speech van de Britse premier Theresa May als afsluiting van de jaarlijkse conferentie van de conservatieve partij ging vanmiddag met vallen en opstaan. Kort nadat ze het woord had genomen, kwam een komiek het podium op om Mays toespraak te onderbreken. Even later verloor een kuchende en sputterende May even haar stem.