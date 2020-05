Republikeinen klagen Pelosi aan vanwege stemmen met volmacht

Eerste bemande vlucht Elon Musk morgen de ruimte in en dat is niet zonder risico

26 mei Alle ogen zijn morgen gericht op het Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. Voor het eerst in bijna tien jaar worden daar twee Amerikaanse astronauten vanaf eigen bodem de ruimte in geschoten. En voor het eerst in bijna veertig jaar zal dat met een gloednieuw toestel gebeuren: de Crew Dragon van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-baas Elon Musk. Een vlucht die niet zonder risico’s is, zo berekende de NASA.