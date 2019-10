Reporter brengt verslag uit in verwoestende tyfoon en kritiek is snoeihard: ‘Wat een idioot’

Een reporter en de televisiezender uit Nieuw-Zeeland waarvoor hij werkt, liggen onder vuur nadat de man een stand-up deed in de verwoestende tyfoon die Japan teistert en al zeker aan 56 mensen het leven kostte. Op Instagram pakte Newshub uit met de ‘toewijding‘ van haar journalist, maar daar dacht het publiek duidelijk anders over.

Op beelden die de tv-zender deelde, is reporter Mike McRoberts te zien terwijl hij samen met een cameraman een stand-up probeert te doen in de striemende wind en regen. Om de kijkers te laten zien hoe vreselijk het noodweer in de buurt van Tokyo precies is.

Water

,,We hadden ook de bomen kunnen filmen en het water in de straten”, verklaarde de reporter later aan de krant Daily Mail, ,,maar er echt gaan instaan en ons vastklampen aan een hek om niet weggeblazen te worden, leek me een beetje meer perspectief te geven.”



De reacties op de post waren vermoedelijk niet wat de nieuwszender gehoopt had. ,,Allebei idioten”, klonk het onder meer. ,,Zie eens hoe het daar waait. Hiermee zijn geen prijzen te winnen” en ,,Geen toewijding, maar eerder roekeloos en gevaarlijk gedrag.”

Volgens een woordvoerder van de nieuwszender besloot de reporter zélf om de opname te maken en naar buiten te gaan. ,,Maar hij deed het met onze zegen”, klonk het bij Daily Mail.

,,Toewijding aan wat?”, was een van de reacties. ,,Hij mag dan nog voorgesteld hebben om deze opname te maken, je had het moeten verbieden als het ook gevaarlijk was voor andere crewleden. Mike kan een idioot zijn als hij wil, maar hij brengt ook anderen in gevaar. Schaam je, Newshub.”

Dodelijke slachtoffers

Het aantal dodelijke slachtoffers van tyfoon Hagibis is intussen opgelopen tot 56. Er zouden ook nog 15 mensen vermist zijn. Tienduizenden reddingswerkers werken dag en nacht om hen te vinden.

Een 200-tal mensen raakte gewond. Zowat 75.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit en ruim 120.000 hebben geen toegang meer tot drinkbaar water.

Tyfoon

De tyfoon kwam zaterdag aan land en was de zwaarste in meer dan 60 jaar, met rukwinden tot 200 kilometer per uur en stortregens. Zeker 142 rivieren – voornamelijk in het noorden en het oosten van het land – traden buiten hun oevers volgens Japanse media.

En het leed is nog niet geleden. Er dreigen immers nieuwe regenbuien voor het centrum en het oosten van het land, met mogelijk nieuwe overstromingen en aardverschuivingen.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP