Rellen na WK-overwinning Marokko, ME moet ingrijpen

met videoDe politie heeft zondagavond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ingegrepen nadat in elke stad een grote groep van ongeveer vijfhonderd mensen de straat op was gegaan om de winst van Marokko op België tijdens het WK in Qatar te vieren. In deze drie steden liepen de feestelijkheden uit op ongeregeldheden. De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen.

In Rotterdam is een onbekend aantal mensen aangehouden, twee agenten raakten in die plaats gewond bij de rellen. ,,Eén liep gehoorschade op en de ander kreeg iets tegen zijn hoofd’’, aldus een woordvoerder van de politie. In Rotterdam kwamen de mensen samen rond het Kruisplein, waar onder meer met vuurwerk en glas naar de politie werd gegooid. Rond 19.30 uur was het rustiger, aldus de woordvoerder van de politie. De Rotterdamse politie sluit niet uit dat later meer aanhoudingen volgen

In Den Haag hield de politie één persoon aan. In die stad gooiden supporters met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open, aldus de politie. Volgens een woordvoerder hielpen jongerenwerkers en zogeheten buurtvaders erger te voorkomen. Ook daar was het rond 19.30 uur weer een stuk rustiger op straat.

Ook op het Mercatorplein in Amsterdam-West was veel overlast, aldus de politie. Daar ging een auto in brand en staken supporters vuurwerk af.

In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was vuurwerk.

Volledig scherm Er is veel politie in het centrum van Rotterdam. © MediaTV

Brussel

Ook in Brussel zijn rellen uitgebroken vanwege de WK-wedstrijd. Relschoppers, van wie sommigen zijn getooid met de Marokkaanse vlag, gooien met vuurwerk en flessen, slaan met stokken en stichten brandjes. De politie gebruikt traangas en heeft een waterkanon tegen hen in stelling gebracht.

Het ging al tijdens de door Marokko gewonnen wedstrijd mis bij het centrum van de Belgische hoofdstad, in de buurt van het Zuidstation. Meerdere elektrische steps gingen in vlammen op. Daarnaast werden bankjes en geparkeerde auto’s beschadigd. Een cameraploeg van de VRT werd belaagd en een journaliste is volgens de omroep gewond geraakt.

De politie was op rellen voorbereid en is in groten getale uitgerukt. Vooraf werd er al gewaarschuwd voor onvriendelijkheden tussen Marokkaanse en Belgische fans.

Burgemeester Philippe Close heeft de politie gevraagd de relschoppers van de straat te halen met zogeheten ‘administratieve arrestaties’. Hij raadt ‘supporters af om naar het centrum te komen’, twittert hij. De politie zal ‘er de komende dagen alles aan doen om de relschoppers te identificeren’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

In Antwerpen, dat ook veel inwoners telt met een Marokkaanse achtergrond, bleef het vooralsnog rustig.

Marokko heeft zondag België een gevoelige nederlaag toegebracht in de groepsfase van het WK. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Abdelhamid Sabiri en voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal. Marokko, dat alleen in 1986 de knock-outfase op een WK bereikte, heeft voorlopig de leiding in groep F met vier punten.

Volledig scherm © BELGA

