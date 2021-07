Rellen in Brussel na uitschakeling Rode Duivels

VIDEO Forse onweersbui levert ‘winters’ plaatje op in Frankrijk, ook in ons land lokaal pittige buien

28 juni Een forse onweersbui trok eind van de middag over het departement Jura in het oosten van Frankrijk. Het leverde even een ‘winters’ plaatje op in het dorp Fourgs, waar een laag hagel de straten bedekte. Ook in ons land komen lokaal pittige buien voor.