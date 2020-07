Rellen in Belgrado na nieuwe lockdown, betogers dringen parlement binnen

Nicht Trump doet boekje open: ‘Jeugdtrau­ma's verklaren gedrag president’

18:41 Donald Trump wordt geplaagd door jeugdtrauma’s die het hem bemoeilijken zich in te leven in het leed van anderen. Dat is een van de onthullingen in het nu al veelbesproken boek van Mary L. Trump, het nichtje van de Amerikaanse president. De Amerikaanse krant Washington Post heeft het boek in bezit.