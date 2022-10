Rel in Zuid-Afrika om komst Russisch superjacht naar Kaapstad

In Zuid-Afrika is ruzie ontstaan over de komst van een superjacht van een Russische oligarch en bondgenoot van president Vladimir Poetin. Van de regering mag de boot in de haven van Kaapstad aanmeren, maar de burgemeester van de stad wil dat blokkeren.

Het luxejacht, genaamd The Nord, van miljardair Aleksej Mordasjov is onderweg van Hongkong naar Kaapstad. Mordasjov is de rijkste man van Rusland en eigenaar van staalproducent Severstal. Hij staat op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten.

De Zuid-Afrikaanse regering zegt niet gebonden te zijn aan die sancties. Maar burgemeester Geordin Hill-Lewis van Kaapstad vindt het een een ‘morele plicht’ om het jacht te weren uit zijn haven, als statement tegen de ‘onrechtvaardige oorlog’ in Oekraïne.

Hill-Lewis, lid van oppositiepartij Democratische Alliantie, dringt er bij de regering op aan het 141 meter lange jacht van Mordasjov in beslag te nemen. ,,Het buitenlands beleid van ons land met betrekking tot de illegale, imperialistische oorlog van Rusland is beschamend.’'

Volledig scherm Aleksej Mordasjov. © Vyacheslav Prokofyev/TASS

Hoe hij wil voorkomen dat het schip aanlegt in Kaapstad is onduidelijk. Eerder weigerde Hongkong actie te ondernemen tegen het superjacht.

Gewichtigdoenerij

De regering is niet van plan gehoor te geven aan de oproep van de burgemeester. Een zegsman noemt het ‘gewichtigdoenerij’ en waarschuwt dat gemeentebesturen geen wettelijke controle hebben over landsgrenzen, zoals in de haven.

,,Zuid-Afrika heeft geen wettelijke verplichting om zich te houden aan sancties die zijn opgelegd door de VS en de EU’', aldus de woordvoerder van president Cyril Ramaphosa. ,,De verplichtingen van Zuid-Afrika met betrekking tot sancties hebben alleen betrekking op sancties die specifiek zijn aangenomen door de Verenigde Naties.’’

Volledig scherm De Nord staat bekend als een van de meest extravagante jachten ter wereld. © REUTERS

Zuid-Afrika is, net als veel andere Afrikaanse landen, terughoudend in het bekritiseren van Rusland. In de VN onthoudt het land zich van stemming bij resoluties waarin de oorlog veroordeeld wordt.

Rijkste Rus

De 57-jarige Mordasjov stond voor de oorlog in Oekraïne bekend als de rijkste man van Rusland met een vermogen van zo’n 29 miljard euro. Hoewel hij ontkent zich niet te bezig te houden met Russische politiek is hij vanaf het begin doelwit van westerse sancties.

Een ander jacht van Mordasjov, de Lady M, werd in maart al in Italië in beslag genomen. De Nord is volgens zakenblad Forbes een van de meest extravagante boten ter wereld, met onder meer twee helikopterplatforms, een zwembad en een bioscoop. Kort na het begin van de oorlog vertrok het jacht van de Seychellen naar de oostelijke Russische havenstad Vladivostok.

