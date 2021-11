Regeringscoalitie Japan verliest zetels, maar behoudt wel ruime meerderheid

Waarom zou je je nu wél laten vaccineren en eerst niet? ‘Bang dat ik niet meer naar school mag’

UDEN - De schrik zit er goed in bij veel jongeren die nog geen coronaprik hebben gehaald. Niet vanwege de beelden van naar lucht happende patiënten of het nieuws dat operaties worden uitgesteld, maar de simpele boodschap dat ongevaccineerden strengere maatregelen boven het hoofd hangen trekt ze nu wél over de streep.

29 oktober