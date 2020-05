'Regering-Trump bespreekt nieuwe kernproef'

Test Chinees coronavac­cin op mensen uit Wuhan biedt hoop

12:12 Chinese onderzoekers zijn een stap dichterbij een vaccin tegen het coronavirus. Een eerste test van het middel op ruim honderd mensen uit Wuhan is veelbelovend. Het vaccin heeft weinig bijwerkingen en het lichaam ontwikkelt snel antistoffen tegen het virus. Dat blijkt uit een studie die is gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.