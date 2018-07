Regering Tadzjikistan: Fietsdrama was aanslag verboden islamitische partij

VideoHet fietsdrama in Tadzjikistan waarbij zondag vier fietstoeristen omkwamen onder wie een Nederlander, was een aanslag van een verboden islamitische partij. Dat meldt de regering van het Centraal-Aziatische land op basis van de bekentenis die een aangehouden verdachte volgens haar aflegde.

Volgens het Tadzjiekse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde de verdachte dat de groep die de aanslag pleegde onder leiding stond van een in Iran getrainde man.

Wederopstandingspartij

De verboden partij in kwestie is de Islamitische Wederopstandingspartij van Tadzjikistan. Tot 2015 was de partij de enige legale Islamitische partij. In augustus van dat jaar eiste de regering van Tadzjikistan dat de partij zou stoppen met de ,,illegale activiteiten''. De partij werd als terroristische organisatie aangemerkt.

De aanslag zou gisteravond door Islamitische Staat (IS) zijn opgeëist via haar persagentschap Amaq maar volgens een lid van onderzoeksplatform Bellingcat - bekend van het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 - klopt dat niet.

'IS heeft de aanslag niet opgeëist maar de uitvoerders aangeduid met de gebruikelijke "soldaten van het kalifaat" terminologie. Net als na de aanslagen in bijvoorbeeld Orlando, Toronto en San Bernardino. De terminologie verwijst naar degenen wiens acties in overeenstemming zijn met de ISIS-doelstellingen', schrijft de Amerikaanse journalist Jett Goldsmith op Twitter.

Volgens het Amerikaanse Time Magazine eiste een aan IS gelieerde groep de verantwoordelijkheid voor het fietsdrama in Tadzjikistan op in een tweet. Daarin werd gezegd dat "soldaten van het kalifaat" de aanval op "burgers van Kruisvaarders-coalitielanden".

Messen

Bij de aanslag kwam René Wokke (56) uit Amsterdam om het leven. Hij was met zijn vriendin Kim Postma (58) onderweg van Thailand naar Iran. Het stel fietste met andere buitenlanders die ze onderweg hadden ontmoet. Volgens Postma werden ze aangereden, stapten de inzittenden van de wagen uit en bewerkten de mannen enkele groepsleden met messen.

Een van de slachtoffers van het fietsdrama, waarbij naast de Nederlander ook een Zwitser en twee Amerikanen werden gedood, bevestigde dat laatste tegenover een Belgische lifter. Hij zat in een vrachtwagen die moest stoppen op de plek van het drama.

Op amateurvideobeelden van de aanslag is te zien dat een donkere Daewoo bewust op het groepje fietsers instuurt en daarna nog een keer omkeert om slachtoffers te raken. Volgens lokale artsen hebben slachtoffers ook diepe messteken.

'Aanslag'

In Tadzjikistan circuleerden al geruchten dat het geen ongeluk maar een aanslag zou zijn, mogelijk gepleegd door IS-aanhangers die terugkeerden uit Syrië. De autoriteiten in Tadzjikistan houden naar eigen zeggen rekening met de mogelijkheid van een terreurdaad. ,,We kijken naar alle scenario's. Een ongeval, beroving of terrorisme'', zei minister Ramazon Rahimov (Binnenlandse Zaken) vanmorgen.