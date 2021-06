Regering Suriname geeft financieel extraatje aan ambtenaren, ook sociale uitkeringen gaan omhoog

Toch is het niet alleen uitdelen wat Santokhi en Brunswijk doen. Zo gaan de tarieven voor elektriciteit en water omhoog. Dit is een eis van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarvan Suriname de hulp heeft moeten inroepen.

Minister van Financiën Armand Achaibersing legde uit hoe hij en zijn collega’s het voor elkaar hebben gekregen om de gehavende staatskas weer te vullen zodat er geld over was voor de financiële extraatjes. ,,Het financiële gat is aardig gedicht door ons zuinige beleid in combinatie effectievere inning van belasting, hogere inkomsten uit onder andere de hout- en goudsector en uit de export. We kunnen dus wat terug geven. Alles wordt uit de gewone begroting gefinancierd. Dus geen witwassen of monetair financieren”, aldus Achaibersing.