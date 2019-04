Regering Mali stapt op, maand na bloedbad

Rechter New York staat verplichte inenting mazelen toe

Een rechter in de Amerikaanse stad New York heeft een groep inwoners van stadsdeel Brooklyn in het ongelijk gesteld in een zaak rond verplichte inenting tegen mazelen. De groep vocht de verplichting aan omdat ze die ongrondwettelijk vonden. De rechter heeft geoordeeld dat de volksgezondheid in dit geval zwaarder weegt.