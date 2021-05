Regering-Biden laat alsnog meer vluchtelingen toe

De ‘ongeluk­kig­ste vogel’ is de populair­ste op Instagram: de kikkerbek

28 april De kikkerbek is de populairste vogel op Instagram. Dat beweren Duitse wetenschappers, die nauwgezet duizenden vogelplaatjes analyseerden. Het is opvallend, want deze vogel werd in 2004 nog bestempeld als ‘de ongelukkigst ogende vogel ter wereld'.