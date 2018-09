Referendum nieuwe naam Macedonië ongeldig wegens te lage opkomst

Ook Trumps adviseur Kellyanne Conway bekent #Me­Too-mo­ment

1:52 Ook Kellyanne Conway, adviseur van president Trump, heeft gezegd dat ze slachtoffer is van seksueel geweld. Ze deed de uitspraak in het CNN-programma ‘State of the Union’ waar ze aanwezig was om te discussiëren over de aantijgingen tegen kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh.