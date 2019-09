Reddingsschip Ocean Viking redt opnieuw 73 migranten uit het water

Bonje over begrafenis vermoorde oud-top­man Philips: weduwe wil deal met zus Cohen

18 september Het juridische gevecht over het lichaam en de begrafenis van de in Kenia vermoorde Nederlander Tob Cohen (69) lijkt te zijn beslecht. Zowel Cohens zus als zijn weduwe - hoofdverdachte in de zaak - eisen het lichaam op maar volgens de advocaat van laatstgenoemde is er een oplossing in de maak.