Reddingsschip Artsen zonder Grenzen aan de ketting in Italië: ‘Discriminatie van particuliere hulporganisaties’

Het is al de dertiende keer in drie jaar tijd dat de Italiaanse autoriteiten een reddingsschip van een niet-gouvernementele organisatie (ngo) blokkeren, meldt Artsen zonder Grenzen op Twitter. De hulporganisatie ziet achter de inspecties en het aan de ketting leggen van de schepen het doel van de autoriteiten om ‘discriminerend op te treden’ tegen schepen van particuliere hulporganisaties.

Volgens AzG voldoet de onder Noorse vlag varende Geo Barents aan alle eisen, maar stelden inspecteurs van de Italiaanse kustwacht 22 tekortkomingen vast in onder andere de certificering van de bemanning en de instructies aan de kapitein om de stabiliteit van het schip te garanderen. Tien van de 22 tekortkomingen zijn volgens de Italianen zo ernstig dat ze eerst verholpen moeten worden alvorens het schip weer mag uitvaren.

De Geo Barents opereert nog maar enkele weken op het centrale deel van de Middellandse Zee en nam op 10 juni de eerste migranten aan boord voor de kust van Libië. Zo’n vierhonderd geredden, voornamelijk Afrikanen, gingen op 18 juni van boord in de haven van Augusta. Ongeveer honderd van hen waren volgens Artsen zonder Grenzen minderjarig en een stuk of veertig waren uitgedroogd, onderkoeld, besmet met schurft of hadden brandwonden.