Reddingsactie mijnwerkers Indonesië verloopt tergend langzaam

De illegale goudmijn stortte dinsdagavond in, waardoor tientallen mijnwerkers bedolven raakten. Een woordvoerder van de instanties zei eerder dat de steunbalken braken in de mijn, die door het grote aantal gangen instabiel was geworden. In de mijn waren op dat moment tientallen gouddelvers aan het werk.



Om een van de mijnwerkers te redden, waren de reddingswerkers genoodzaakt zijn been te amputeren. Na de amputatie overleed de mijnwerker aan zijn verwondingen, aldus een woordvoerder van de rampendienst in een verklaring. ,,Reddingsmedewerkers moesten noodgedwongen het been van het slachtoffer afzetten, omdat het klem zat onder een rotsblok. Men was bang dat een verschuiving van het gesteente een nieuwe instorting kon veroorzaken’’, aldus Sutopo Purwo Nugroho.