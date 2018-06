Recordaantal vluchtelingen, maar heus niet allemaal onderweg naar Europa

Het aantal vluchtelingen in de wereld is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Eind 2017 waren 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Dat staat in een rapport dat de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) vandaag publiceert. Belangrijkste oorzaken zijn de crisis in de Democratische Republiek Congo, de oorlog in Zuid-Soedan en de vervolging van Rohingya's in Myanmar. In totaal sloegen afgelopen jaar ruim 16 miljoen mensen op de vlucht. Dat komt neer op gemiddeld 45.000 mensen per dag, ofwel een vluchteling per twee seconden.

Mythe 1: Vluchtelingen overspoelen Europa

Volledig scherm Een koor van vluchtelingenkinderen, zondag tijdens een optreden in Sao Paulo, Brazilië. De kinderen uit veertien verschillende landen, van Afghanistan tot Venezuela, doen mee aan een speciaal programma van de VN voor vluchtelingen. © EPA De verdeeldheid over de opvang van vluchtelingen in Europa bereikte afgelopen week een nieuw dieptepunt. Meer dan 600 Afrikaanse bootvluchtelingen dobberden dagenlang rond op zee, doordat Italië en Malta reddingsschip Aquarius de toegang weigerden. Terwijl Spanje zich over hen ontfermde, kwam in Duitsland bondskanselier Angela Merkel onder grote druk te staan om snel met een oplossing te komen. Op het beeld dat Europa wordt overspoeld door vluchtelingen valt echter wel wat af te dingen. Het aantal asielzoekers in Europa is afgelopen jaar behoorlijk gedaald. In 2017 vroegen 728.000 mensen in EU-landen asiel aan, meldde het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken gisteren; 44 procent minder dan het jaar ervoor. Slechts een kleine minderheid van de vluchtelingen wordt opgevangen in westerse landen, blijkt uit de wereldwijde cijfers van de Verenigde Naties. 85 procent van alle vluchtelingen worden opgevangen in ontwikkelingslanden - vaak buurlanden van hun land van herkomst.

Mythe 2: Duitsland vangt de meeste vluchtelingen op

Duitsland zette drie jaar geleden (met Merkel's beroemd uitspraak 'Wir schaffen das') de deur open voor honderdduizenden asielzoekers. Maar met 970.400 opgevangen vluchtelingen staat Duitsland wereldwijd niet eens in de top vijf van grootste opvanglanden. Turkije prijkt met stip bovenaan: het vangt 3,5 miljoen mensen op, vooral uit buurland Syrië. Daarna volgen Pakistan (1,4 miljoen, voornamelijk Afghanen), Uganda (1,4 miljoen, vooral vluchtelingen uit buurlanden Congo en Zuid-Soedan), Libanon en Iran. Nederland is met nog geen 104.000 vluchtelingen in mondiaal perspectief een asieldwerg. Gemeten naar aantal vluchtelingen per duizend inwoners is Libanon het meest gastvrije land. Vijf van de tien landen met het hoogste percentage vluchtelingen op hun totale bevolking liggen ten zuiden van de Sahara in Afrika en zijn zelf straatarm. Van de rijke landen vangen Zweden en Malta verhoudingsgewijs de meeste vluchtelingen op.

Mythe 3: Vluchtelingen zoeken hun geluk massaal in het buitenland

Twee op de drie mensen die op de vlucht slaan, blijven binnen de grenzen van hun eigen land. Eind vorig jaar telden de Verenigde Naties zo'n 40 miljoen 'binnenlands ontheemden'. Colombia heeft de twijfelachtige eer het land te zijn met de meeste interne vluchtelingen: 7,7 miljoen mensen. De vrede die de Colombiaanse regering in 2016 sloot met rebellenbeweging Farc, leidde na een halve eeuw burgeroorlog nog niet tot een terugkeer van vluchtelingen. Ook binnen Syrië, Congo, Irak, Somalië en Jemen zijn miljoenen mensen op de vlucht. De meesten wonen niet in vluchtelingenkampen, maar in steden.

Het aantal internationale vluchtelingen is wel gestegen. Vorig jaar waren het er ruim 25 miljoen; bijna 3 miljoen meer dan in 2016.

Onder die mensen zijn ook economische migranten, ofwel gelukszoekers. Hoeveel dat er zijn, is onbekend. ,,Van de 68,5 miljoen vluchtelingen wereldwijd zijn er 3,1 miljoen nog in afwachting van de uitkomst van hun asielprocedure'', zegt woordvoerster Femke Joordens van de UNHCR. ,,Van hen weten we nog niet of het migranten zijn of mensen die daadwerkelijk zijn gevlucht voor oorlog, geweld of vervolging vanwege bijvoorbeeld hun religie of seksuele geaardheid.''

Nog een opvallende constatering: maar liefst 53 procent van alle vluchtelingen is kind.