Recordaantal van 1.100 dode dolfijnen aangespoeld aan de Franse kust

Franse zeewetenschappers zijn geschokt over de grote aantallen aangespoelde dode dolfijnen aan de Atlantische kust en de brutaliteit van de verminkingen. ,,Dit hebben we nog nooit gezien,” zegt Willy Daubin van het onderzoekscentrum Observatoire Pelagis. ,,In drie maanden tijd hebben we het record van vorig jaar verbroken. Dat aantal was al het absolute record in 40 jaar tijd.”



De dader is waarschijnlijk de industriële visserij. ,,90 procent van deze dolfijnen is het slachtoffer van bijvangst,” aldus Baudin. ,,Ze worden per ongeluk gevangen in industriële visnetten.” En de gruwelijke verminkingen? Volgens activisten komt dat omdat vissers de stikkende dolfijnen uit hun netten kappen en snijden, om hun materiaal te redden. Waarom het nu zoveel dieren zijn, is niet duidelijk. ,,Welke schepen en wat voor visgerei zitten er achter al deze sterfgevallen?” vraagt Baudin zich hardop af.