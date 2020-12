Recordaantal plofkraken in Duitsland dit jaar

Nog nooit zijn er in Duitsland zoveel geldautomaten opgeblazen als in 2020. Tot medio december sloegen plofkrakers maar liefst 390 keer toe. Daarmee sneuvelde het record uit 2018. In de meeste gevallen (230) moesten ze zonder buit vertrekken, meldt Die Welt .

In 2018 bliezen plofkrakers 369 geldautomaten op. In 2019 waren dat er 20 minder (349) maar in 2020 waren het er op peildatum 16 december al 21 meer terwijl het jaar nog niet eens voorbij is. De plofkrakers mogen dan vaker hebben toegeslagen, in de meerderheid van de gevallen (230) moesten ze zonder buit vertrekken.

Bij minder dan de helft van de plofkraken (160) kregen de daders toegang tot de eurobiljetten in de geldautomaten, concludeert de Duitse krant op basis van informatie van de recherches van vijftien van de zestien deelstaten. Alleen Saksen gaf geen gedetailleerde informatie en sprak van opgeblazen geldautomaten ‘in het eencijferige bereik’ oftewel minder dan 10.

De plofkrakers sloegen het vaakst toe in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (174). Dat was maar liefst 69 keer meer dan in 2019. Buurstaat Nedersaksen, dat eveneens aan ons land grenst, komt met 45 plofkraken op de tweede plaats, gevolgd door Baden-Württemberg en Rijnland-Palts met respectievelijk 36 en 34 opgeblazen geldautomaten.

Audi-bende

Veel plofkraken in Noordrijn-Westfalen (NRW) worden toegeschreven aan de zogenoemde Audi-bende uit Nederland. De naam verwijst naar de meestal gestolen wagens van dit type waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. De ongeveer 400 leden hebben volgens de Duitse justitie bijna allemaal een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en komen meestal uit Amsterdam en Utrecht.

Ze opereren in wisselende samenstelling, zijn gespecialiseerd in het opblazen van geldautomaten en zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo’n 300 plofkraken hebben gepleegd.

30 miljoen

De politie in NRW richtte in 2015 een speciaal onderzoeksteam op voor de plofkraken. De afgelopen vijf jaar werden maar liefst 634 geldautomaten opgeblazen in de deelstaat, met name in het grensgebied met Nederland. De criminelen maakten daarbij ruim 30 miljoen euro buit, bleek in augustus uit onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken van de deelstaat.

Dankzij de samenwerking tussen het Duitse politieteam met de naam ‘Heat’ en de Nederlandse politie kon een aantal Nederlandse verdachten worden gearresteerd. Ze stonden terecht in Duitsland. Dat was in 2020 onder andere het geval in München en in Düsseldorf met telkens zes verdachten. In eerstgenoemde rechtszaak werd de 29-jarige hoofdverdachte in oktober veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Hij pleegde volgens de rechtbank zes plofkraken en verdiende daar minstens een half miljoen euro mee. Vijf medeverdachten, vier mannen en een vrouw, kregen gevangenisstraffen variërend van 20 maanden tot zes jaar en 8 maanden.

De inmiddels 28-jarige mede-hoofdverdachte die wist te ontsnappen na een vuurgevecht met de Duitse politie, werd vorige week vrijdag aangehouden in Amsterdam en zal worden overgeleverd aan Duitsland. In zijn woning vonden agenten meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter.

De plofkrakers die terecht stonden in Düsseldorf werden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van zes jaar tot tien maanden.