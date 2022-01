Recordaantal migranten stak vorig jaar illegaal het Kanaal over

In 2020 werden ongeveer 8.400 illegale oversteken geregistreerd. Het aantal migranten dat per boot het VK probeert te bereiken stijgt sterk sinds 2018, sinds de haven van Calais en de Eurotunnel werden afgesloten voor migranten. Tot dan verschansten ze zich in voertuigen om per boot of via de tunnel naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.