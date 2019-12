Recordaantal migranten op Griekse eilanden

Vrees voor dertien doden Nieuw-Zee­land, vermiste Nederlan­der (66) weer terecht

19:52 Acht personen worden nog steeds vermist na de vulkaanuitbarsting op een eiland in Nieuw Zeeland, die het leven aan zeker vijf mensen kostte. In totaal raakten 34 slachtoffers gewond, een aantal van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, zo heeft premier Jacinda Ardern zojuist laten weten. Van de vermisten wordt gevreesd dat ze niet meer in leven zijn. Een Nederlander die als vermist werd opgegeven is weer terecht, zo laat zijn broer aan deze nieuwssite weten.