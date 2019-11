Recordaantal Hongkongers uit angst al vroeg naar stembus: onvrede lijkt groot

Ter vergelijking: in 2015 hadden aan het eind van de dag minder mensen hun stem uitgebracht. Het opkomstpercentage lag toen op 47 procent. ,,Sommige mensen zijn bang dat de verkiezingen worden gestopt door onvoorspelbare zaken, zoals protesten’’, zegt de 45-jarige Kevin Lai, die al vroeg in de rij stond om te gaan stemmen. Vroege stemmers vrezen dat het later op de dag niet meer mogelijk is om te stemmen door protesten of rellen. Andere stemmers zijn vroeg naar de stembus gegaan omdat ze verwachten dat het druk wordt.



Hoewel de districtsraden amper macht hebben, worden deze verkiezingen gezien als een belangrijke graadmeter van de stemming in de stad, waar het de afgelopen maanden tot steeds gewelddadigere botsingen tussen de politie en demonstranten kwam. Het is de eerste keer dat er in Hongkong gestemd wordt sinds de protesten tegen de regering uitbraken in maart.



De regering van Carrie Lam liet eerder weten dat de verkiezingen kunnen worden afgeblazen als er protesten of rellen uitbreken. Lam ging zelf ook al vroeg naar de stembus en riep de bevolking op om ook hun stem uit te brengen. Tot dusver verloopt alles rustig in Hongkong, wel is er veel politie op de been.