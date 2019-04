Rechtszaak van start in Praag: hoeveel jaar cel krijgen de Nederlandse ‘oberschoppers?’

Na twaalf maanden voorarrest staan Armin en Arash N. uit Den Haag vandaag en morgen in Praag terecht voor het molesteren van een ober. Een straf ontlopen lijkt onmogelijk, maar focussen op wat er precies is gebeurd, kán de ‘oberschoppers’ iets helpen. De advocaat van Mirek vraagt zich vooral af: waar blijft de aangeboden financiële hulp?

Hij zal erbij zijn, vandaag: ober Mirek, het slachtoffer van de razende aanval van broers Armin en Arash. ,,En hij gaat gebruik maken van zijn spreekrecht,” zegt zijn advocaat Michal Marini. ,,Maar of dat in de rechtszaal zal zijn of vanuit een aparte ruimte, weten we nog niet. Waarschijnlijk dat laatste, want het is heel zwaar om een paar meter van zijn aanvallers te staan. Mireks leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Hij heeft psychologische hulp. En net weer een operatie, omdat een plaat in zijn gezicht afstoot.”

Je kunt er op verschillende manieren naar kijken, die vechtpartij op het Plein voor restaurant Polpo van 21 april 2018: poging moord, zegt de Tsjechische justitie. De ober was al gevallen voordat Armin en Arash schofterig hard op hem inslaan en -schoppen. Ze moesten weten dat ze hem konden doodslaan. Maximaal 18 jaar cel hangt de broers dan boven het hoofd.

Het juridisch minder zware ‘poging doodslag’ klinkt gevoelsmatig logischer: dat het allemaal in een opwelling gebeurde en dat er geen moment van bezinning mogelijk was. En dan kan het ook nog uitdraaien op zware mishandeling. Maar het feit dat ober Mirek drie dagen in coma lag en bijna dood was, brengt Armin en Arash in een lastig parket.

,,Poging moord of poging doodslag, het maakt ons niet eens zoveel uit," zegt Marini. ,,Wij vragen ons vooral af: waar blijft die financiële compensatie die de daders beloofd hebben? Hun vader is bij me geweest om excuses te maken. Ze hebben een excuusbrief geschreven. We hebben Mireks bankrekeningnummer gestuurd, maar is er nul binnengekomen. Ja, ze wilden kinderopvang voor z'n zoon betalen: ik heb ze verteld dat kinderopvang in Tsjechië gratis is."

Ontkennen

Wie de beroemde videobeelden van het gevecht ziet, krijgt een naar gevoel van de enorme klappen en schoppen die Armin en Arash in hun razernij uitdelen. Ontkennen heeft weinig zin. In een interview met ad.nl ging de gespierde sportinstructeur diep voor het stof: hij had meer gedronken dan hij normaal drinkt (de broers vierden met vijf kameraden het vrijgezellenfeest van een vriend). Toen kwam die ruzie met die obers, de plotselinge woede, het zwart voor de ogen... en twee dagen later zaten ze in de cel.

Quote De ober werd getackeld toen hij zelf de aanval koos Advocaat van Armin Nu de juridische strijd voor de deur staat, focussen Armin, Arash en hun twee advocaten op wat er precíes is gebeurd. Armins advocaat Martin Vlcek legt uit waarom: poging moord omzetten in poging doodslag of zware mishandeling is het doel. En daarvoor hoopt de advocaat de komende dagen een nieuwe expert te mogen inzetten: een dokter die beaamt dat de zware verwondingen van ober Mirek ook veroorzaakt kunnen zijn door de keiharde smak die hij maakte toen hij werd getackeld. En die tackle kwam niet van Armin of Arash.

,,Hij werd getackeld toen hij zelf de aanval koos terwijl hij toen nog niet was geslagen," zegt Vlcek. Want hoewel vijf getuigen in het restaurant hebben verklaard dat er werd gescholden en gespuugd toen de mannen gevraagd werd het restaurant te verlaten (ze zaten met eigen drank aan een gereserveerde tafel), was er binnen nog geen klap uitgedeeld. Het eerste fysieke contact is buiten, als de manager van het restaurant een van de Nederlanders een duw geeft, juist degene die probeert te sussen. Die man is Ali, die bij politie Amsterdam werkt. Ondanks dat hij niet wordt vervolgd, kwam hij door het incident wel in problemen op zijn werk. Ook Ali ging er na het incident immers vandoor en verleende geen hulp aan Mirek.

Advocaat Marini van Mirek vindt het funny, de plotselinge focus van de verdediging op Mireks val. ,,In al hun verklaringen heb ik daar nooit iets over gehoord en nu voor de rechtszaak duikt het op. Maar ik ben geen dokter, de experts moeten erover oordelen.”

Dat laatste gaat hoogstwaarschijnlijk gebeuren. Om die reden zal de behandeling van de zaak deze week niet worden voltooid. De broers zullen worden gehoord, Mirek zal waarschijnlijk inspreken, maar de strafeis en het oordeel van de rechter komen - zoals het er nu naar uitziet - over een aantal weken. Wanneer precies, is nog onduidelijk.