Rechts-populistische AfD zet radicale leider uit de partij, boegbeeld spreekt van ‘verraad’

Onaanvaardbaar voor het federale partijbestuur, dat hem gisteren uit de AfD (Alternative für Deutschland) te zette. Kalbitz was vroeger lid van de Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ). De jeugdbeweging werd in 2009 verboden door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken en staat ook op de AfD-lijst van partijen waarvan het lidmaatschap onverenigbaar is met dat van de rechts-populistische partij. De Brandenburgse AfD-leider was ook lid van de Republikaner, een in 1983 opgerichte kleine conservatief-patriottistische partij. Franz Schönhuber, een voormalig lid van de Waffen-SS, was een van de oprichters en jarenlang ook het gezicht van de partij. Die wordt in de gaten gehouden door de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst (BfV).

Beide lidmaatschappen van Kalbitz waren volgens Duitse media al lang bekend. Zo toonde de publieke omroep ARD in 2018 in het programma “Kontraste” foto's waarop hij te zien was bij een Pinksterkamp van de HDJ. Dat was blijkbaar geen probleem voor de AfD-leiding. Andreas Kalbitz leidde sinds 2017 de partijafdeling in de deelstaat Brandburg en werd in 2019 opnieuw verkozen in het partijbestuur, zij het met een flinterdunne meerderheid.

Extreemrechtse vleugel

Kalbitz was ook een van de leiders van Der Flügel, een informele en radicale vleugel binnen de partij. De BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz) bestempelde haar in maart als “een vereniging met bewezen extremistische doelstellingen” en verklaarde de vleugel officieel te gaan observeren. De twee leiders Andreas Kalbitz en Björn Höcke en Andreas Kalbitz, werden bestempeld als “rechts-extremisten”. Daarmee werd de grootste oppositiepartij in de Duitse regering een gedeeltelijk extreem-rechtse partij. De partijtop dwong de leden van dit netwerk daarna om Der Flügel op 30 april te ontbinden. Of daarmee ook het extreemrechtse gedachtegoed verdween, is de vraag.

Kalbitz kondigde gisteren aan de beslissing van het partijbestuur juridisch te zullen aanvechten. Voormalig vleugel-bondgenoot en AfD-boegbeeld Björn Höcke zei de partijleiding vandaag de wacht aan en waarschuwde in een video op Facebook dat hij verdeeldheid en vernietiging van de partij niet zal toestaan. ,,En ik weet dat onze leden en onze kiezers het net als ik zien”, sprak hij. Volgens Höcke, partij- en fractievoorzitter van de AfD in de deelstaat Thüringen, willen AfD-partijleider Jörg Meuthen en plaatsvervanger Beatrix von Storch een “andere partij” die geen echt alternatief is voor de “gevestigde” krachten. ,,Iedereen die vertrouwt op argumenten van ‘partij-tegenstanders’ in een intern partijconflict ‘verraadt de partij’', aldus Höcke.

Open machtsstrijd

Daarmee verwees hij indirect naar uitspraken van partijvoorzitter Jörg Meuthen. Die verklaarde zich begin april in een interview voorstander van het opsplitsen van de partij. ,,Iedereen weet dat de vleugel en zijn belangrijkste vertegenwoordigers ons enorm veel stemmen hebben gekost. Als we opsplitsen in twee partijen dan kunnen we meer in plaats van minder kiezers bereiken dan in de huidige, om eerlijk te zijn permanent conflictgevoelige situatie’’, zei Meuthen.