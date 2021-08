Rechterhand van grote maffiabaas opgepakt in Dubai

Imperiale zat al jarenlang in Dubai met een valse identiteit - hij gebruikte de naam Antonio Rocco - op de vlucht voor de Italiaanse justitie. Om zo min mogelijk sporen achter te laten, reisde hij in verschillende auto’s en woonde hij in een afgelegen appartement. Door de locatie van het huis kon hij mensen die de woning naderden observeren. Hij had opzettelijk vermeden een adres te registreren, om autoriteiten te misleiden.



De maffiabaas werd in 2017 door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) bij een bruiloft van de Ierse crimineel Daniel Kinahan gesignaleerd. In het zevensterrenhotel Burj Al Arab in Dubai leek toen de complete top van de Europese drugsmaffia aanwezig. Ook Ridouan Taghi zou daar zijn gezien.



Imperiale heeft een verleden in Nederland. Sterker, zijn criminele carrière begon zo’n beetje in Amsterdam. Hij nam in 1996 een coffeeshop in Amsterdam over, waar hij enige tijd verbleef. In 2002 kocht hij twee schilderijen van Van Gogh die uit het Van Gogh-museum waren gestolen. Bij een inval in Napels werden de twee werken veertien jaar later teruggevonden.



Ook bij zijn arrestatie zijn kunstwerken in beslag genomen. Ook werd een oude kaart van Amsterdam aangetroffen in zijn woning. Een arrestatieteam nam verder grote sommen contant geld, luxe horloges en auto's in beslag.